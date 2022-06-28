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Происшествия28 июня 2022 14:13

В Самарской области двух 13-летних девочек сбила легковушка

Пострадавших госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
Девочек доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Девочек доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области днем, 28 июня 2022 года, две несовершеннолетние девочки попали под колеса легкового автомобиля. Пострадавших детей госпитализировали.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 13-летние подростки перебегали дорогу в неположенном месте. Они появились на проезжей части из-за грузового транспорта. Водитель легкового автомобиля, судя по всему, не ожидал увидеть детей на дороге и не успел сориентироваться.

Пострадавших девочек с различными повреждениями доставили в медучреждение. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Отмечают, что жизни детей ничего не угрожает.