Прокуратура Самарской области оспорила застройки без парковок

Строительство новых высоток приостановят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области выступила против застроек без парковочных мест. В регионе провели мониторинг состояния законности строительства.

По полученным данным, правоохранители изучили застройки в границах улиц Центральной, Коммунальной, Южного шоссе, КСП «Волгарь» и Ракитовского шоссе. На данном участке строительство одобрено, но не учтено достаточное количество мест для парковки автомобилей. Прокуратура направила в суд 3 исковых заявления.

Строительство могут отклонить. Ранее подобное исковое заявление удовлетворили. Строительство Самара ООО «Вымпелстрой» отклонено от предельных параметров.