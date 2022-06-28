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Общество28 июня 2022 16:23

Прокуратура Самарской области оспорила застройки без парковок

Недостаточно мест для автомобилей
Алена ПРОВКИНА
Строительство новых высоток приостановят

Строительство новых высоток приостановят

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области выступила против застроек без парковочных мест. В регионе провели мониторинг состояния законности строительства.

По полученным данным, правоохранители изучили застройки в границах улиц Центральной, Коммунальной, Южного шоссе, КСП «Волгарь» и Ракитовского шоссе. На данном участке строительство одобрено, но не учтено достаточное количество мест для парковки автомобилей. Прокуратура направила в суд 3 исковых заявления.

Строительство могут отклонить. Ранее подобное исковое заявление удовлетворили. Строительство Самара ООО «Вымпелстрой» отклонено от предельных параметров.