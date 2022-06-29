В Красноглинском районе Самары отключат холодную воду до вечера 29 июня 2022 года

Жители временно останутся без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары жителей предупредили о временном отключении холодной воды. Водоснабжение перекроют до вечера 29 июня 2022 года.

По данным районной администрации, с 9:00 до 17:00 специалисты планируют устранить утечки из земли на улице Надлесной,3. Холодную воду отключат по следующим адресам: улица Надлесная, частный сектор; улица 1-й малый проезд; 2-й малый проезд; 3-й малый проезд, частный сектор. Без воды останутся 5 многоквартирных домов и 43 частных дома.

Подача холодной воды возобновится вечером. Специалисты ООО «СКС» вместе с сотрудниками ООО «Евроботен» проводят ремонтные работы.