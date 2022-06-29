Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 6:28

В Самаре пройдут «Летние вечера духовой музыки» в июле 2022 года

У памятника будут играть военные оркестры
Алена ПРОВКИНА
Жители Самары смогут насладиться концертом. Фото: правительство региона

Жители Самары смогут насладиться концертом. Фото: правительство региона

В Самаре пройдет ежегодный летний сезон военной духовой музыки. В начале июля жители смогут услышать игру военных оркестров.

Проект «Летние вечера духовой музыки» организуют Дом офицеров Самарского гарнизона и союз «Бессмертные Гусары». Концерты пройдут с 18:00 до 19:00 1, 15 и 19 июля 2022 года на улице Шостаковича, 7, площадка перед Домом офицеров. Самарцы смогут услышать шедевры отечественной и зарубежной духовой музыки. Музыканты исполнять известные военные марши. Вход свободный.

Вся подробная информация о концертах указана на официальном сайте. О расписании мероприятий на август сообщат позже.