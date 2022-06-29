В Самаре пройдут «Летние вечера духовой музыки» в июле 2022 года

Жители Самары смогут насладиться концертом. Фото: правительство региона

В Самаре пройдет ежегодный летний сезон военной духовой музыки. В начале июля жители смогут услышать игру военных оркестров.

Проект «Летние вечера духовой музыки» организуют Дом офицеров Самарского гарнизона и союз «Бессмертные Гусары». Концерты пройдут с 18:00 до 19:00 1, 15 и 19 июля 2022 года на улице Шостаковича, 7, площадка перед Домом офицеров. Самарцы смогут услышать шедевры отечественной и зарубежной духовой музыки. Музыканты исполнять известные военные марши. Вход свободный.

Вся подробная информация о концертах указана на официальном сайте. О расписании мероприятий на август сообщат позже.