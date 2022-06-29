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Общество29 июня 2022 6:47

В Самаре проблемный ЖК «Космолет» планируют достроить в 2023 году

Объект взяли под контроль
Алена ПРОВКИНА
Строительство могут завершить в следующем году. Фото: правительство региона

Строительство могут завершить в следующем году. Фото: правительство региона

В Самаре проблемный жилой комплекс «Космолет» планируют достроить в четвертом квартале 2023 года. Новый застройщик завершит работу.

ЖК «Космолет», расположенный на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, посетил с рабочим визитом первый вице-губернатор – председатель правительства Виктор Кудряшов. Отмечают, что объекты долевого строительства взяли под контроль. Только в прошлом году из реестра проблемных застроек удалось исключить 14 объектов. В этом году в планах – 25 застроек. Для увеличения темпов работы привлекли кредитные средства.

В жилом комплексе собираются возвести 32-этажные секции, пока в одной из них построили 10 этажей, во второй – 8, в третьей – 7. Для дальнейшего строительства могут привлечь инвестора, чтобы ускорить процесс.