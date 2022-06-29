В Самарской области планируют ввести электронные медицинские карты

В медучреждениях переходят на электронный формат ведения документации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вводят формат электронных медицинских карт. Подобные меры приняты для оптимизации работы между медучреждениями.

Согласно приказу министерства здравоохранения, в регионе вводят систему электронной документации, в которую войдут и карты местных жителей. На данный момент, проходит переходный период. Многие больницы и медучреждения переносят данные на электронные носители. Жителям не придется отстаивать долгую очередь, чтобы найти медкарту. Копии документов направят в департамент информатизации.

Процесс переноса данных в 42 учреждениях планируют закончить в конце июня 2022 года. Другие организации сделают это до марта 2023 года. Приказ подписал глава ведомства Армен Бенян.