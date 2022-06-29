В Самаре молодой водитель иномарки насмерть сбил женщину с собакой

Водителя отбросило на тротуар. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Карла Маркса молодой водитель сбил женщину с собакой в июне 2022 года. Очевидцы поделились страшными кадрами аварии.

Водитель автомобиля RENAULT DUSTER ехал со стороны улицы Стара Загора. Мужчина повернул налево, нарушил правила дорожного движения и въехал в иномарку MITSUBISHI LANCER. Машину отбросило на тротуар, где женщина выгуливала собаку, об этом рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В социальных сетях близкие женщины сообщили, что двое детей остались без мамы. Пострадавшая скончалась в больнице из-за полученных травм. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.