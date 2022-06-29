Более 90% жителей Самары пожаловались на проблемы после увольнения

Многие сталкиваются с финансовыми проблемами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы рассказали, с чем им приходится сталкиваться после увольнения. Больше 90% жителей сообщили о трудностях. Многие не смогли заработать на «финансовую подушку».

По сообщению службы исследований hh.ru, жители Самарской области после ухода с работы сталкиваются с серьезными проблемами в сфере финансов. Данные опроса показали, что только у 4% опрошенных нет проблем с деньгами. 28% респондентов оказываются в затруднительных ситуациях, еще 54% отметили, что с проблемами удается справиться. 13% ушедших с работы заявили, что сложности практически незаметны.

Чаще остальных с серьезными финансовыми проблемами сталкивается рабочий персонал и сотрудники сферы искусства и медиа. Без проблем переход на новую работу происходит у специалистов по закупкам и банковских служащих.