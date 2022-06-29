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Общество29 июня 2022 9:22

В Промышленном районе Самары на спорной церкви появился купол в июне 2022 года

Жители жалуются на непрошенную часовню
Алена ПРОВКИНА
Многие жители выразили недовольство строительством. Фото: Храм святой великомученицы Екатерины г. Самара

Многие жители выразили недовольство строительством. Фото: Храм святой великомученицы Екатерины г. Самара

В Самаре до сих пор не утихают разговоры о церкви, размещенной в Промышленном районе. Читатели «КП-Самара» сообщили, что на часовне установили купол в июне 2022 года.

Строительные работы на объекте продолжаются уже несколько лет. Очевидцы и жильцы соседних домов долгое время жалуются на «непрошенную» церковь на 6-й просеке. Бой за самарский двор одержали представили РПЦ. Вопрос возведения объекта подняли еще 11 лет назад. Тогда самарцы требовали объяснений от власти.

Жители негодуют до сих пор. Многим не нравится подобное соседство. Подрядчики уже начали возводить колокольню, которая находится вблизи многоквартирных домов. Пока неизвестно, чем закончится спор между жильцами и представителями РПЦ.