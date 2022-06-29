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Общество29 июня 2022 10:27

В Самарской области 39 человек заболели коронавирусом 29 июня 2022 года

Общее количество заболевших достигло 385 772 человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Наибольшее количество заболевших обнаружено в областной столице

Наибольшее количество заболевших обнаружено в областной столице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают появляться случаи заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию подхватили еще 39 человек. Соответствующую статистику 29 июня 2022 года предоставил региональный оперштаб.

Наибольшее количество заболеваний COVID-19 зафиксировано в Самаре - 18 случаев. На втором месте Тольятти (6 случаев), на третьем - Новокуйбышевск (4 случая). В Сызрани коронавирус обнаружили у трех пациентов, у двух - в Жигулевске и Ставропольском районе и по одному случаю в Чапаевске, Хворостянском, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах.

В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели 385 772 человека. 377 263 жителя губернии побороли болезнь, 7 897 скончались.