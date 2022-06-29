В Самарской области обнаружили фуру, нагруженную психотропными веществами

Вещества лежали среди обычных товаров / Фото: пресс-служба Самарской таможни

Сотрудники Самарской таможни предотвратили ввоз крупной партии психотропных веществ и прекурсоров. Вещества находились в грузовом автомобиле и были спрятаны среди товаров народного потребления, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Контрабандный груз удалось обнаружить в ходе таможенного осмотра. Среди обычных товаров в грузовике лежали белые таблетки. Результаты экспертизы показали, что они содержат фенобарбитал и эфедрин весом в 167,5 и 147,6 грамм соответственно.

- Данный объем психотропных веществ и прекурсоров является крупным размером. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств», - рассказал начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни Денис Мясоедов.

Известно, что фура с прицепом направлялась из Казахстана в Москву. Сам водитель грузовика рассказал, что не имеет никакого отношения к веществам - он просто перевозил товар.

В настоящий момент все материалы по данному делу переданы в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.