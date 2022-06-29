В Самаре перенесли срок ввода 32-этажных высоток на кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии

ЖК "Космолет" состоит из трех 32-этажных секций / Фото: правительство Самарской области

В Самаре продолжается строительство высоток на пересечении улиц Антонова Овсеенко и Советской Армии. Речь идет о ЖК «Космолет», который ранее получил статус проблемного. В данный момент работы на объекте завершает новый застройщик.

На днях строительную площадку жилого комплекса осмотрел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. На выездном совещании обсудили ускорение темпов строительства. Представитель застройщика сообщил, что сегодня готовы 10 этажей первой секции, 8 - второй и 7 - третьей. Он также добавил, что строители начали возводить по 2,5 этажа в месяц. Виктор Кудряшов отметил, что этого недостаточно.

- Впереди еще очень большой объем работ. Необходимо форсировать строительство, наращивать темпы в разы, привлекать дополнительные трудовые ресурсы, - подчеркнул председатель областного правительства.

В ходе совещания стало известно, что помощь в строительстве окажет привлеченный инвестор. Сам застройщик планирует привлечь на реализацию проекта значительные кредитные средства. Данные меры позволят ввести объект в срок - по плану, он должен быть готов в четвертом квартале 2023 года.