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Общество29 июня 2022 11:54

В Самарской области объявили высокий уровень пожароопасности с 30 июня по 3 июля 2022 года

Жителям лучше воздержаться от пикников
Алена ПРОВКИНА
В регионе зафиксировали опасность возникновения пожаров

В регионе зафиксировали опасность возникновения пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты сообщили о высоком уровне опасности с 30 июня по 3 июля 2022 года. В регионе объявлен 4 класс опасности пожаров в лесу.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», жителей предупредили о сухой жаркой погоде в указанный период. Из-за засухи увеличивается риск возгораний природных пожаров. Отмечают, что чаще всего причиной пожаров становится человеческая халатность.

Самарцам рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов. Не стоит разводить костры на территориях, граничащих с лесополосой. Лучше не поджигать сухую траву на полях.