В Самаре пассажир иномарки устроил танцы на дороге и попался полиции

Настроение у мужчины явно было отменное

«Карма по-самарски» - именно так назвали забавный случай, произошедший в областной столице днем 29 июня 2022 года. О нем в социальных сетях сообщили очевидцы. Они же поделились видеозаписью комичного момента.

Курьез произошел на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной. На кадрах видно, как синяя иномарка движется по проезжей части. В этот момент из окна вылезает пассажир, сидящий на заднем сиденье. Мужчина оказался по пояс на улице и пустился в пляс. А уже через минуту веселого балагура настигла карма - к иномарке подъехали сотрудники полиции.

Чем закончилось происшествие неизвестно. Однако самарцы отметили, что увиденное их изрядно повеселило.