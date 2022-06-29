В Самаре УК «Речное» подозревают в подделке протокола собрания собственников

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ООО УК «Речное» подозревают в подделке протокола общего собрания собственников МКД. Данную информацию сообщили в прокуратуре Самарского района.

Надзорный орган установил, что с октября 2021 года «Речное» занимается управлением многоквартирного дома на ул. Некрасовская, 77. Свою деятельность УК вела на основании протокола общего собрания собственников, который был составлен в июле того же года. До этого дом был в управлении ООО «Жилищная коммунальная система».

Однако проверка показала, что протокол оказался фальшивым. Уполномоченный от имени всех жильцов документ не подписывал, а проставленная в нем подпись принадлежит кому-то другому.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Расследование находится на контроле прокуратуры.