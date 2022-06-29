Буйная самарчанка устроила на дороге бунт и притворилась мертвой

Прохожие пытались успокоить горожанку, но тщетно

Вечером 28 июня 2022 года в Самаре произошел настоящий бунт, главной героиней которого стала неадекватная женщина. От нападок самарчанки пострадал общественный транспорт и автомобили горожан. Подробности этой странной истории сообщили очевидцы.

Происшествие случилось примерно в 19:50 на пересечении улиц Волгина и Аэродромная. На перекрестке было спокойно - все спешили по своим делам, ничего не предвещало беды. Неожиданно на дорогу выскочила женщина и устроила настоящее безобразие.

- Она начала бить трамваи и проезжающие мимо машины. На протяжении всего буйства что-то кричала, - пишут самарцы в социальных сетях.

В результате один из водителей не выдержал и решил узнать, что так сильно обеспокоило бунтарку. Однако женщина ушла от вопроса - она легла под колеса и притворилась мертвой. К счастью, мимо в этот момент проезжали сотрудники полиции. Они успокоили горожанку.