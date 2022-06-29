В Самаре неизвестный открыл стрельбу по гуляющим у дома детям

По словам очевидцев, выстрелы были произведены из пневматического пистолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском поселке Управленческий вечером 28 июня произошел шокирующий случай. Неизвестный мужчина бегал около домов и стрелял в гуляющих детей. Данную информацию сообщили очевидцы ЧП.

По словам местных жителей, жуткая история приключилась примерно в 20:20 около дома №2 по улице Парижской Коммуны. Мужчина неожиданно открыл пальбу по гуляющим ребятам. Жители утверждают, что на нем был черный плащ с капюшоном, а лицо прикрывала тканевая маска с изображением тигра, поэтому понять, кто за всем этим стоит, они не смогли.

- Судя по описанию старших детей, он стрелял из пневматического пистолета. По крайней мере, все показали именно такой на фото из интернета. На этот факт также указывает звук просвистевшей пули. Она прошла в сантиметре от головы 8-летнего ребёнка. Дети в панике разбежались по домам, - пишут очевидцы ЧП.

Горожане сообщают, что вызвали полицию, но мужчина успел скрыться до приезда правоохранительных органов. Они также отмечают, что этот случай не первый - ранее он уже подходил к детям и предлагал им сладости, «пытаясь их заманить».

«КП-Самара» уже обратилась за официальным комментарием в ГУ МВД по Самарской области. Редакция следит за развитием событий.