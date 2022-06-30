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Общество30 июня 2022 4:06

В Самаре меньше половины жителей довольны своей жизнью

Появились данные исследования
Алена ПРОВКИНА
Не все жители испытывают счастье

Не все жители испытывают счастье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о том, как им живется в городе. Меньше половины опрошенных испытывают счастье.

По сообщению автомобильного сайт Дром, 42% респондентов ответили на вопрос о счастливой жизни в областном центре негативно. Другие 15% опрошенных считают, что их состояние зависит от места и хотели бы переехать за границу. 9% мечтают о переезде хотя бы в другой район станы. Больше остальных довольны своей жизнью жители Крыма.

Специалисты проводили опрос среди пользователей в июне 2022. На вопрос о счастливой жизни ответили только 11 тысяч человек.