В Самаре меньше половины жителей довольны своей жизнью

Не все жители испытывают счастье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о том, как им живется в городе. Меньше половины опрошенных испытывают счастье.

По сообщению автомобильного сайт Дром, 42% респондентов ответили на вопрос о счастливой жизни в областном центре негативно. Другие 15% опрошенных считают, что их состояние зависит от места и хотели бы переехать за границу. 9% мечтают о переезде хотя бы в другой район станы. Больше остальных довольны своей жизнью жители Крыма.

Специалисты проводили опрос среди пользователей в июне 2022. На вопрос о счастливой жизни ответили только 11 тысяч человек.