Больше не САТОБ: самарский театр оперы и балета представил интригующий логотип

Вот таким будет новый логотип театра

В Самаре презентовали новый бренд и логотип Самарского академического театра оперы и балета. Команда попыталась уйти от громоздкой буквенной конструкции САТОБ. И включить в айдентику, связанную с учреждением, фамилию Шостаковича.

- Новый логотип состоит из фрагмента подписи Шостаковича (заглавная Ш), стилизованного под звуковую волну и отсылающего к волнам реки Волги, - отмечают создатели нового бренда.

Называться теперь театр будет Шостакович Опера Балет. Но это имя - не для официальных документов, там все останется по-прежнему.

Мнения в соцсетях разошлись. Кто-то радуется тому, что исчезает слово САТОБ. Кто-то иронизирует, называя театр САТОБиШ. Другие комментаторы предложили вместо красной ленты использовать символические очки Шостаковича.

В любом случае, сейчас логотип утвержден и появится на всей рекламной продукции театра. А зрители надеются, что в погоне за визуальными символами в театре не забудут о главном - об искусстве.