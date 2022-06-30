В Самаре может появиться студенческий квартал между Постниковым оврагом и Московским шоссе

В областном центре обсудили появление студенческого квартала. Фото: губернская дума

В Самаре на территории, площадь которой порядка 50 га, планируют разместить студенческий квартал. Об этом сообщили в пресс-служба губернской думы.

Между Постниковым оврагом и Московским шоссе в областном центре может появиться пространство для студенческого сообщества. Территорию предлагают облагородить и создать необходимую инфраструктуру: зону отдыха и спортивные объекты. Также в планах провести озеленение. Плюсом данного квартала является расположение вблизи крупнейших самарских университетов.

Проект будут дорабатывать в течение лета. Специалисты учтут мнения и пожелания жителей областной столицы.