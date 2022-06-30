В Самаре запустили мониторинг аварийных домов Самарского района

Волонтеры проведут исследование. Фото: Том Сойер Фест

В Самаре волонтеры на средства партнеров «Том Сойер Фест» помогают восстановить историческую среду областного центра. В конце июня запустили мониторинг аварийных домов Самарского района.

Как сообщают на официальной странице фестиваля, в городе около 800 исторических зданий, попавших в программу переселения жильцов из ветхого и аварийного жилья. Дома планируют снести. Волонтеры отмечают, что многие из объектов имеют уникальные архитектуру и историю. В прошлом году неравнодушные проверили состояние зданий во всем Ленинском районе и дали подробное описание 365 домов.

В этом году список планируют дополнить объектами Самарского района. Результаты исследования передадут в УГООКН. На базе собранных данных обновят информацию на сайте «Карты аварийных домов Самары». Подобные проверки помогут отстоять дома, необоснованно приговоренных к сносу.