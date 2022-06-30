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Общество30 июня 2022 9:27

Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях летом 2022 года

Насекомые представляют опасность для посадок
Алена ПРОВКИНА
Самарцев предупредили о вредителях

Самарцев предупредили о вредителях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области дачников и садоводов предупредили о мотыльках-вредителях. Белокрылка представляет опасность для посадок.

По данным Россельхознадзора, насекомое поражает травянистые растения и овощные культуры. Мотыльки колонией сидят на обратной стороне листьев, откладывая личинки, которые еще более опасны, чем взрослые особи. Прожорливые насекомые любят жаркую и влажную погоду.

Чтобы избавиться от вредителя, требуется провести комплекс мер, в том числе биологический и химический. Садоводам необходимо регулярно обрабатывать растения от насекомых.