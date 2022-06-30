Власти Самары рассказали, куда будут переселены жильцы аварийных домов

Для самарцев уже приобрели более 200 квартир в одном из новых жилых комплексов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские власти закупили квартиры для граждан, проживающих в аварийном жилье. Данную информацию сообщили на заседании Самарской губернской думы.

По информации, озвученной замглавы городского департамента управления имуществом Сергеем Харским, часть жильцов аварийных домов переедет в ЖК «Ракита». Власти уже приобрели в новых высотках 240 квартир.

В общей сложности им необходимо приобрести 2046 квартир. По словам властей, предложения от застройщиков имеются. Среди озвученных вариантов - жилые комплексы «Амград», «Новая Самара» и микрорайон «Волгарь». Однако решение поставленной задачи осложняет рост цен на рынке недвижимости.

В настоящий момент городские власти ведут переговоры с региональным министерством строительства. Основные цели - организовать закупку квартир по цене в 75 тысяч рублей за «квадрат» и найти дополнительное финансирование.