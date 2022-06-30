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Происшествия30 июня 2022 15:46

В Самаре в жилом доме на ул. Ново-Садовой рухнул лифт с пассажиркой

Очевидцы сообщают, что женщина осталась жива
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшая обратилась за помощью к медикам

Пострадавшая обратилась за помощью к медикам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 29 июня 2022 года, в Самаре произошло ЧП, в результате которого пострадала местная жительница. Информацию сообщили очевидцы происшествия.

Несчастный случай произошел в многоквартирном доме №139 по улице Ново-Садовой. Здесь упал лифт, внутри которого в тот момент находилась пассажирка. По словам очевидцев, подъемник рухнул с пятого этажа здания. Горожане отмечают, что женщина осталась жива, но получила сотрясение мозга.

Информацию о ЧП «КП-Самара» подтвердили в ГУ МВД по Самарском области.

- В данный момент по обращению жительницы Самары в медицинское учреждение проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МВД.