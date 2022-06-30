Самарские выпускники 30 июня 2022 года принимали поздравления от Дмитрия Азарова

В этом году золотые медали получили более 2 тысяч выпускников / Фото: правительство Самарской области

В четверг, 30 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с самарскими выпускниками. Поздравления от главы региона приняли золотые медалисты, ребята, набравшие максимальный балл на ЕГЭ и бывшие школьники, добившиеся больших успехов в обучении.

В этом году 11-е классы окончили почти 13 тысяч человек. Из них более 2 тысяч - с золотой медалью «За особые успехи в учении». По предварительным результатам ЕГЭ 11 человек набрали 100 баллов по двум предметам. В их числе - ребята из Тольятти, села Алексеевка, Чапаевска и из областной столицы.

Глава региона рассказал будущим студентам о работе по развитию вузовской инфраструктуры, которая ведется на территории региона, а также о перспективах работы на самарской земле. Примечательно, что некоторые студенты планируют поступать в ВУЗы Москвы, а по окончании учебы намерены вернуться на малую родину.

- Если цель определили – вперед! Желаю успехов! И ждем вас обратно на самарской земле. Вместе развивать и обустраивать землю, которая дала вам жизнь. Это большое счастье – обустраивать родную землю, где родился и вырос. Мы заботимся о том, чтобы Самарская область развивалась. Мы многое сделали. Еще больше нам предстоит сделать. Сделать – вместе, - обратился к выпускникам Дмитрий Азаров.

Он также пожелал им успехов во всех будущих начинаниях, а ребята, в свою очередь, поблагодарили губернатора за поддержку.