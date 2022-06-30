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Общество30 июня 2022 17:48

Первый «Грушинский экспресс» отправился из Самары 30 июня 2022 года

Добраться до фестиваля теперь можно в короткие сроки и с максимальным комфортом
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Поезд выехал из Самары в полдень

Поезд выехал из Самары в полдень

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В полдень 30 июня из Самары стартовал первый «Грушинский экспресс». Теперь поездки до фестиваля станут короче - путь до поляны займет всего час и десять минут. Кроме того, добраться до платформы им. Валерия Грушина жители и гости города смогут с максимальным комфортом. Помимо прочего, в вагоне работает буфет.

Обновление затронуло не только поезд, но и саму платформ. Здесь появились киоски с едой и сувенирами, сцена, на которой могут выступить все желающие, и скульптура-гитара. А отдохнуть от палящего солнца гости фестиваля могут в уютных беседках.

Отметим, что «Грушинский экспресс» будет ходить из Самары четыре раза в день. Поезд стартует из областной столицы в 7:00, 14:00, 18:00 и 20:00.

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