Легковой автомобиль вылетел под автобус на Московском шоссе в Самаре

Столкновение произошло после 7 часов вечера в районе пересечения с улицей Революционной Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Вечером 30 июня в Самаре произошло ДТП с участием легковушки и общественного транспорта. Информацию о происшествии «КП-Самара» сообщили очевидцы событий.

Транспортные средства столкнулись на Московском шоссе около магазина мебели «Мягкофф», в районе пересечения с улицей Революционной.

- Судя по всему, легковой автомобиль настолько сильно ударили, что он вылетел под автобус, - рассказал «Комсомолке» житель Самары.

Судя по присланной очевидцем фотографии, легковушка получила повреждения по задней части кузова. Информация о пострадавших в ДТП пока не сообщается. Известно, что столкновение создало ряд проблем не только для участников аварии, но и для других автомобилей. Из-за ДТП на Московском шоссе образовалась пробка - она растянулась от проспекта Масленникова и дальше до Авроры.