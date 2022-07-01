В Самаре подрядчика привлекли к ответственности за невыполнение работ по сносу домов

На этой неделе суд вынес решение по административному делу в отношении директора фирмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарского района возбудила административное дело в отношении руководителя ООО «Альянс». Разбирательства начались из-за невыполнения фирмой условий контракта. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура выяснила, что «Альянс» заключил контракты с ДУИ Самары, в рамках которых должен был снести дома на четырех самарских улицах. В список попали здания по следующим адресам: ул. Садовая, д. 19 литеры АА1аа1а2, ул. Фрунзе, д. 38, литера Б, ул. Алексея Толстого, д.65, литеры ББ1бб1б2, ул. Самарская, д. 14-16, литеры ВВ1В2В3. Жильцов домов к тому времени переселили. Компания должна была выполнить условия договора до 13 апреля 2022 года. Однако здания так и не снесли.

В данный момент рассмотрение дела завершено. 29 июня мировой суд привлек директора фирмы к административной ответственности.