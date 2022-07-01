В Самарской области с 1 июля 2022 года выросли тарифы на все услуги ЖКХ

В среднем коммунальные платежи выросли на 3,8% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 июля в Самарской области традиционно выросли цены на все услуги ЖКХ. Региональные власти сообщали, что рост тарифов будет ниже заявленной инфляции - в регионе она составляет 3,8%. Правда, в некоторых городах и районах рост может быть выше. Рассказываем, во сколько самарцам обойдется коммуналка во втором полугодии 2022 года.

Для потребителей ООО «РКС-Самара» стоимость кубометра питьевой воды выросла с 36,48 рублей до 37,94 рублей. Водоотведение теперь обойдется в 20,88 рублей вместо 20,08 рублей за куб. Цена на горячую воду составит 43,44 рубля - соответствующие тарифы установлены для клиентов ПАО «Т Плюс». Власти напоминают, что тарифы на «водные» услуги будут установлены отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации.

- Они учитывают индивидуальные особенности организации: от изношенности объектов и сетей до вида и объема потребления энергоресурсов для производства и оказания услуг, - сообщает областное правительство.

Что касается цен на электричество, они составят 4,62 рубля. Это одноставочный тариф, установленный для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками. Стоимость отопления вырастет с 1852,90 рублей до 1 964, 06 руб./Гкал.

С этого месяца самарцев также ждет повышение цен на газ. Граждане, проживающие в домах с установленной газовой плитой будут платить 8,23 рубля. А те, кто использует и плиты, и газовый водонагреватель, заплатят 6,76 рублей за кубометр.

При этом власти обещают, что тариф на вывоз мусора останется прежним и составит 598,16 рублей за кубометр.