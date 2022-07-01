В Самаре ограничили продажу билетов на речной пассажирский транспорт

Изменения начинают действовать с 1 июля Фото: Антон СЕНЬКО

Самарское речное пассажирское предприятие вводит новые правила покупки билетов на речной транспорт. Информация опубликована на официальном сайте СРПП.

Теперь один человек может приобрести не более трех билетов. Нововведение вступает в силу с 1 июля 2022 года. По информации регионального министерства транспорта, данная мера была принята в связи с тем, что в июне участились случаи скупки билетов туристическими организациями. В одни руки приобреталось до 30 и более билетов, из-за чего страдали другие пассажиры.

- Пассажировместимость на теплоход ограничена. Людям, стоящим в очереди, не хватало мест на текущий рейс, - отметили в министерстве транспорта региона.

После большого количества жалоб приняли меру с ограничениями. Она нужна для чтого, чтобы туристические организации заранее договаривались с СРПП на групповую покупку билетов. Это поможет спланировать время на дополнительный рейс.

Власти также заверили, что нововведение никак не отразится на обычных пассажирах.