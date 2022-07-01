В Самаре для строительства новой станции метро изымут несколько домов

«Театральная» разместится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается подготовка к строительству новой станции метрополитена. «Театральная» разместится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. До начала ее возведения предстоит выполнить целый ряд работ, в том числе - изъять здания, попавшие в зону строительства.

Областные власти подготовили список таких домов. В него попал многоквартирный дом на ул. Галактионовской, 95, жилой дом и земельный участок на ул. Самарская, 245, объект ИЖС на Самарской, 233, дом на ул. Галактионовской, 147-149, а также земельный участок и гараж по тому же адресу.

Подготовкой юридических тонкостей, связанных с изъятием, займется региональное министерство строительства.