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Общество1 июля 2022 6:54

В Самаре для строительства новой станции метро изымут несколько домов

Все объекты расположены в границах строительной площадки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
«Театральная» разместится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской

«Театральная» разместится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается подготовка к строительству новой станции метрополитена. «Театральная» разместится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. До начала ее возведения предстоит выполнить целый ряд работ, в том числе - изъять здания, попавшие в зону строительства.

Областные власти подготовили список таких домов. В него попал многоквартирный дом на ул. Галактионовской, 95, жилой дом и земельный участок на ул. Самарская, 245, объект ИЖС на Самарской, 233, дом на ул. Галактионовской, 147-149, а также земельный участок и гараж по тому же адресу.

Подготовкой юридических тонкостей, связанных с изъятием, займется региональное министерство строительства.