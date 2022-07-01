Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 7:02

В Самарской области 1 июля 2022 года объявили желтый уровень опасности

В регионе ожидается ухудшение погодных условий
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Местами ожидаются сильные ливни

Местами ожидаются сильные ливни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 июля 2022 года жителей губернии ждет совсем не летняя погода. Метеорологические условия ухудшатся - об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

- В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 01 июля 2022 года местами ожидается сильный дождь, - сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС».

В службе отмечают, что плохая погода создает трудности для автомобилистов. Из-за сильного дождя видимость на дороге становится значительно хуже. Региональное ГУ МЧС просит водителей временно воздержаться от поездок на личном транспорте, дабы избежать возможного ДТП.