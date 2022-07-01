Самарцы впервые примут участие в фестивале в честь Дня семьи, любви и верности

В Самаре празднование состоится на набережной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году Самарская область, наряду с другими регионами России, отпразднует официальный День семьи, любви и верности. Этот статус праздник получил 28 июня - соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В регионе запланировано проведение фестиваля, который охватит все районы и городские округа. В честь торжественного события 70 супружеских пар Самарской области получат медали «За любовь и верность». Все они создали семьи более 25 лет назад.

А для жителей Самары приготовлен особый сюрприз. Молодожены, решившие отпраздновать важный день 8 июля, смогут провести церемонию бракосочетания на набережной Волги, на фоне красивых пейзажей. Помимо этого их ждет «Семейный квест» и прочие мероприятия. Пары, подавшие заявления в ЗАГС в этот день, смогут стать участниками церемонии «Помолвка».

Кроме того, в Самаре будут работать фотозоны, а специалисты проведут консультации по различным направлениям. Завершится фестиваль праздничным концертом.