В Самаре будут судить экс-работников мэрии, отдавших жилье детей-сирот другим людям

Дела будут рассмотрены в Ленинском районном суде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре отправят под суд экс-сотрудников местной администрации. Их обвиняют в неисполнении решений суда и злоупотреблении должностными полномочиями, в том числе, совершенном группой лиц. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что с 2016 года по 2021 год сотрудники городского ДУИ должны были предоставить жилье двум тяжелобольным детям-сиротам. Соответствующее решение вынес суд, однако чиновники его не исполнили. Вместо этого они изменили статус жилых помещений и передали их совершенно другим людям, не имеющим отношения к договорам соцнайма. Впоследствии квартиры были приватизированы и оформлены в частную собственность.

Расставить все точки и наказать виновных удалось благодаря правоохранителям. Следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре двум бывшим муниципальным служащим предъявили обвинения по трем статьям. В ближайшее время их рассмотрит суд.

Что касается самих пострадавших, они решили отблагодарить сотрудников полиции. Соответствующее письмо пришло на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерала-лейтенанта полиции Александра Винникова.

- В настоящее время потерпевшим стали предоставлять долгожданные квартиры по договорам социального найма. Выражаем слова признательности сотрудникам органов внутренних дел за их принципиальность в принятии решений и неравнодушие к проблемам граждан, - отметила в своем письме благодарная жительница Самары.