Власти объяснили, почему билеты на речные суда в Самаре продаются в ограниченном количестве

Согласно новым правилам, один человек может купить не больше трех билетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве транспорта Самарской области рассказали, почему билеты на речной транспорт теперь продаются в ограниченном количестве. По информации властей, это связано с туристическими организациями, массово покупавшими билеты в прошлом месяце. Они приобретали 30 и более билетов в одни руки, из-за чего другим пассажирам приходилось ждать следующего рейса.

- Вместимость теплохода ограничена, поэтому людям, стоящим в очереди, не хватало мест на текущий рейс. Поступало большое количество жалоб и в СРПП, и в минтранс. Эта мера принята нужна только для того, чтобы туристические организации заранее договаривались с СРПП на групповую покупку билетов. Это позволит спланировать время дополнительного рейса. Либо они могут нанимать себе судно, - поделились в минтрансе.

Напомним, новые меры вступили в силу 1 июля 2022 года. Согласно правилам, один человек может приобрести не более трех билетов.