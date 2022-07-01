В Самаре разгорелся скандал из-за строительства моста через Волгу у Климовки

Подозреваемую задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре генерального директора компании, выполняющей строительные работы, подозревают в хищении крупной суммы. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По предварительным данным, подозреваемую Олесю Гладкову задержали в Москве. Компания АО «ИнфраКАП» была подрядчиком минтранса и получила 10 миллионов рублей на строительство моста через Волгу. Оказалось, что злоумышленники выполняли совсем другие работы. Александр Хинштейн полагает, что история может стать началом большого расследования.

На данный момент, задержанную привезли в областной центр для дальнейшего разбирательства. Правоохранители проводят проверки.