В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты

Самарцам рассказали о низких ценах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают проводить ежедневные мониторинги на продовольственные товары. Местным жителям предоставили данные о самых низких ценах на продукты.

По сообщению городской администрации, дешевле всего сахар-песок продается в «Ашане» Советского района за 61,9 рублей/килограмм. Картофель – 39,9 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Поваренная соль – 11, 19 рублей/килограмм – в «Пятерочке» Кировского района.

Полная информация об адресах и ценах указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен.