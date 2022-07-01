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Общество1 июля 2022 13:47

В Самаре временно отключат холодную воду в Куйбышевском районе с 6 по 7 июля 2022 года

Пройдет плановое отключение
Алена ПРОВКИНА
Жители временно останутся без воды

Жители временно останутся без воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты проведут плановые работы. Жители Куйбышевского района останутся без холодной воды с 6 по 7 июля 2022 года.

По данным «РКС-Самара», работы проведут на следующих улицах: Олонецкая, Боровая, Вологодская, Эльтонская, Грозненская, Заводская, Собинская, Опорная, Липяговская, Фестивальная, Арбатская, Ковровская, Восковая, Трубная, Ржевская, Красный Кряжок. Примерное время отключения с 10:00 6 июля до 10:00 7 июля 2022 года.

Вся подробная информация указана на официальном сайте. В течение недели список и сроки работ могут скорректировать.