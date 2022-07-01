В Самаре обсудили работу проекта, который поддержит отечественных производителей

Новый партпроект призван поддержать местных товаропроизводителей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Единая Россия» разработала новый партийный проект «Выбирай свое». Он направлен на поддержку отечественных производителей и импортозамещение в условиях санкций и призван объединить усилия бизнеса, власти, профильных экспертных и научных организации для продвижения местных брендов.

Координатором партийного проекта стал руководитель фракции «ЕР» в самарской губернской думе Александр Живайкин. Он много лет поддерживал крестьянско-фермерские хозяйства региона и в рамках проекта «Российское село» как раз много времени уделял продвижению областных товаров на федеральный рынок.

- Проект «Выбирай свое» будет сквозным для многих партийных проектов. Важной составляющей при реализации будет межпроектный подход к работе и тесное взаимодействие с координаторами других проектов партии, - уверен депутат.

Вся деятельность по импортозамещению должна быть направлена на решение важных задач. Это сохранение рабочих мест, удовлетворение спроса, обеспечение продовольственной и технологической безопасности страны. Товары и услуги должны не уступать мировым аналогам. Для этого необходимо создать все условия. Помощь будет оказываться путем совершенствования законодательства, снижения административного и бюрократического давления и продвижения продукции в России и за ее пределами.

Сейчас уже началась подготовка к работе в этом направлении. Ведется мониторинг ситуации. Важно оперативно реагировать на любые проблемы. Отдельно будут помогать самарским производителям одежды и обуви, модельерам и дизайнерам, готовым представлять свои товары в формате шоу-рума в ТЦ губернии.

На встрече, посвященной проекту, обсудили снижение налоговой и арендной нагрузки на продавцов и товаропроизводителей. Также будет дана оценка деятельности местных бизнес-инкубаторов, делового центра «Мой бизнес 63» и других. По-прежнему будут поддерживаться маркетплейсы и сельскохозяйственные ярмарки.

Партнерами проекта на федеральном и региональном уровнях стали множество общественных организаций. Это машиностроители, представители промышленности, предпринимательства и другие активисты.