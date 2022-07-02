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Происшествия2 июля 2022 5:09

16-летний парень надругался над восьмиклассницей в Самарской области

Сейчас в обстоятельства происшествия разбираются правоохранители
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Подозреваемый уже был судим

Подозреваемый уже был судим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях силовикам Сызранского района Самарской области поступило сообщение от жительницы села Старая Рачейка. Она сообщила, что ее 14-летняя дочь стала жертвой сексуального насилия.

- По информации заявительницы, все случилось в их доме 13 июня 2022. С ее слов, над девочкой надругался 16-летний житель Сызрани, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Злоумышленника задержали и допросили. Несмотря на свой юный возраст, ранее он уже был судим за совершение кражи. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося.