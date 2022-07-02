Стало известно, когда появится новый торговый центр на месте рынка «Шапито» в Самаре

С 1 июля торговые ряды начали сносить активно Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре продолжается снос рынка «Шапито», расположенного на пересечении улиц Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской. Не всем торговцам это нравится, но процесс уже запущен.

- Там будет построен новый торговый центр. На его возведение нужно полтора года, - сообщили в департаменте экономического развития и инвестиций.

Продавцам пообещали предоставить временные рабочие места в других районах города. Собрания на эту тему уже неоднократно проводились. Но, как сообщали журналисты «КП-Самара» ранее, люди планируют вернуться сюда - как только ТЦ тут возведут.