В Самарской области 2 июля 2022 года нашли 44 заболевших коронавирусом

Борьба с коронавирусом продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 2 июля 2022 года стало известно о том, что еще 44 человека заболели коронавирусом. Количество инфицированных в регионе с начала пандемии - 385901.

- Остаются и те, кто справляется с болезнью. Количество излечившихся за сутки по состоянию на 2 июля - 71, - отмечают в оперативном штабе.

К сожалению, для некоторых Covid-19 остается смертельным заболеванием. Сегодня стало известно, что 1 житель регион скончался от недуга. Всего умерших от инфекции с весны 2020 года - 7899 человек.