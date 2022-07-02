В кинотеатрах Самары снова показывают «Бэтмена» и другие санкционные фильмы

Кинотеатры снова показывают большие премьеры Фото: Из архива "КП".

Самарцы получили возможность оценить санкционные фильмы на больших экранах. В кинотеатрах города вернулись западные премьеры, которые зрители не могли посмотреть из-за ограничений против России.

Так, в Zoom Cinema в ТЦ «Эль Рио» и в кинотеатре в ТЦ «Грин Парк» на Димитрова теперь можно сходить на «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Доступны гостям и «Фантастические твари: Тайны Дамблодора» и «Морбиус» с Джаредом Лето.

Стоит отметить, что не все фильмы идут в оригинальном переводе. Да, запреты до сих пор существуют, но, по всей видимость, организовано так, что залы арендуют киноклубы, благодаря чему сами кинотеатры закон об интеллектуальной собственности не нарушают.