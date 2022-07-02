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Происшествия2 июля 2022 11:10

Лысеющий мужчина надругался над 16-летней девушкой у моста в Сызрани

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Сейчас расследование продолжается

Сейчас расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения на 16-летнюю девушку. ЧП произошло днем 5 июня в Сызрани.

- Преступник в период с 13:00 до 14:00 набросился на пострадавшую в районе моста на улице 2-й Студенческой. Он домогался до нее, трогал за половые органы, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Несовершеннолетняя запомнила внешность своего обидчика. На вид 35-40 лет, на голове залысины, телосложение плотное. 20 июня по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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