Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды2 июля 2022 12:31

Грушинский фестиваль в Самаре 2 июля 2022 года собрал более 20 тысяч человек

К вечеру гостей будет еще на 10 тысяч больше
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Грушинский фестиваль собирает много гостей

Грушинский фестиваль собирает много гостей

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре продолжается проведение фестиваля авторской песни имени Грушина. Он собрал большое количество гостей и оно продолжает расти.

- К утру 2 июля здесь уже было более 20 тысяч человек. Как я слышала от коллег из правоохранительных ведомств, к вечеру ожидается около 30 тысяч, - рассказала в открытой студии на радио «КП-Самара» 98,2 ФМ министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

По словам Татьяны, обстановка царит доброжелательная. Люди чувствуют себя комфортно, чувствуется атмосфера доверия и хорошего настроения. Праздник продолжается, и посетить его может каждый желающий.