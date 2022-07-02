Грушинский фестиваль в Самаре 2 июля 2022 года собрал более 20 тысяч человек

Грушинский фестиваль собирает много гостей Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре продолжается проведение фестиваля авторской песни имени Грушина. Он собрал большое количество гостей и оно продолжает расти.

- К утру 2 июля здесь уже было более 20 тысяч человек. Как я слышала от коллег из правоохранительных ведомств, к вечеру ожидается около 30 тысяч, - рассказала в открытой студии на радио «КП-Самара» 98,2 ФМ министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

По словам Татьяны, обстановка царит доброжелательная. Люди чувствуют себя комфортно, чувствуется атмосфера доверия и хорошего настроения. Праздник продолжается, и посетить его может каждый желающий.