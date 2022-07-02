В Самарской области тракторист домогался до школьницы лесу

Разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шенталинском районе возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Ему вменяют статью 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера. Жертвой стала маленькая девочка.

- Мужчина работает трактористом-машинистом. По имеющимся сведениям, он 18 июня в лесу недалеко от деревни Карабикулово трогал за грудь и половые органы ученицу 4 класса, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый задержан. С ним работают правоохранители. Сейчас злоумышленник заключен в следственный изолятор. Разбирательства в этой страшной ситуации продолжаются.