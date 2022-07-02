Самарские музыканты записали клип на фоне городских достопримечательностей

Ребята поют объединяющие песни Фото: скриншот

Самарская группа «Вместе» презентовала свой новый клип. Он снят на композицию, которая полностью повторяет название коллектива.

Интересно, что видео снято на фоне местных достопримечательностей. Здесь можно увидеть и площадь Славы, и набережную у Ладьи, знаменитую ракету на проспекте Ленина.

За музыку отвечал Егор Мищинов. Запись Андрея Демина. Сведение взял на себя Андрей Никифоров, а видео - Александр Измайлов.

Как отмечают в правительстве региона, у ребят в репертуаре много произведений об объединении. Они поют о позитивных жизненных ценностях, ЗОЖе, патриотизме и созидании.