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Общество2 июля 2022 14:47

Самарские музыканты записали клип на фоне городских достопримечательностей

Группа «Вместе» выпустила песню с одноименным названием
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Ребята поют объединяющие песни

Ребята поют объединяющие песни

Фото: скриншот

Самарская группа «Вместе» презентовала свой новый клип. Он снят на композицию, которая полностью повторяет название коллектива.

Интересно, что видео снято на фоне местных достопримечательностей. Здесь можно увидеть и площадь Славы, и набережную у Ладьи, знаменитую ракету на проспекте Ленина.

За музыку отвечал Егор Мищинов. Запись Андрея Демина. Сведение взял на себя Андрей Никифоров, а видео - Александр Измайлов.

Как отмечают в правительстве региона, у ребят в репертуаре много произведений об объединении. Они поют о позитивных жизненных ценностях, ЗОЖе, патриотизме и созидании.