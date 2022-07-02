Самарскую область в июле 2022 года накроют сильные магнитные бури

Магнитных бурь в июле будет немало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Метеорологи рассказали, когда в Самарскую область в июле 2022 года нагрянут магнитные бури. По словам специалистов их будет несколько.

Так, по информации сайта my-calend.ru, геомагнитные колебания стоит ожидать уже в следующие выходные - 9 июля. Продолжатся они до 10 числа. Следующие несколько дней ожидается перерыв, но с 13 по 16 июля бури вернутся. Следующий период их всплеска - с 21 по 23 июля.

Эксперты советуют метеочувствительным людям готовится к магнитным бурям заранее. Нужно хорошо высыпаться, делать зарядку и по возможности не садиться за руль. Также следует избегать стресса и ограничить курение и прием алкогольных напитков.