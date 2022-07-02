В Самарской области мигрант избил и изнасиловал женщину

Расследование сейчас продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 15 на 16 июня 2022 года в городе Октябрьск было совершено изнасилование. Жертвой преступника в частном доме на улице Максима Горького стала 42-летняя местная жительница.

- Она сопротивлялась, но злоумышленник нанес ей не менее двух ударов кулаками по голове. После этого женщина сдалась, а нападавший надругался над ней, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого нашли быстро. Это 51-летний гражданин Таджикистана, который не имеет регистрации на территории РФ. В этом году он уже был судим за нанесение травм другому человеку.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.