Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июля 2022 16:22

В Самарской области мигрант избил и изнасиловал женщину

Подозреваемого задержали и заключили под стражу
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Расследование сейчас продолжается

Расследование сейчас продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 15 на 16 июня 2022 года в городе Октябрьск было совершено изнасилование. Жертвой преступника в частном доме на улице Максима Горького стала 42-летняя местная жительница.

- Она сопротивлялась, но злоумышленник нанес ей не менее двух ударов кулаками по голове. После этого женщина сдалась, а нападавший надругался над ней, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого нашли быстро. Это 51-летний гражданин Таджикистана, который не имеет регистрации на территории РФ. В этом году он уже был судим за нанесение травм другому человеку.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.