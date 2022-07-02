Жителей Самары напугал хищник-соколенок, приземлившийся на кондиционер на Карла Маркса

Соколенка осмотрели и оставили на месте

1 июля в департамент охоты и рыболовства Самарской области обратились жители дома на проспекте Карла Маркса в региональном центре. На 10 этаже они на блоке кондиционера увидели за окном птенца хищной птицы.

- Сотрудники «Управления охотничьих и водных биологических ресурсов» выехали на место и установили, что это слеток пустельги. Он относится к роду соколиных, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, весна и лета, когда многие виды дают потомство. Пернатые растят птенцов и готовят их к самостоятельной жизни в теплый период. По всей видимости, юный хищник недавно вылетел из родительского гнезда.

Охотоведы осмотрели соколенка. Он оказался здоров. Его решили оставить на месте. Жильцам квартиры объяснили, что слетки разлетаются в радиусе десяти метров от гнезда и учатся выживать. Родители находят детенышей по голосу. Трогать таких неожиданных гостей не рекомендуется.